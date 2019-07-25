國民黨台南市議員盧崑福出示前台南市代理市長李孟諺也曾持手電筒檢查樹洞來防治登革熱。（台南市政府提供）

民進黨台南市黨部24日以臉書發文，嘲諷代表國民黨角逐2020年總統的韓國瑜爬樹視察登革熱是找蚊子還是找腦子？引來國民黨台南市議員盧崑福舉去年代理台南市長李孟諺同樣持手電筒檢查樹洞，回嗆民進黨兩套標準很無恥。

登革熱正肆虐高雄市、台南市，兩市正各盡所能展開防疫工作，高雄市長韓國瑜一個動作卻意外引爆台南市藍綠政黨口水戰。

民進黨台南市黨部臉書發出韓國瑜爬樹照片，嘲諷他爬樹視察登革熱是找蚊子還是找腦子，並稱此舉是「防疫奇招」，引來盧崑福不滿。

盧崑福25日公開一張李孟諺去年6月為了防治登革熱，持手電筒檢查樹洞積水的照片，砲轟民進黨台南市黨部兩套標準，他批評民進黨忘記台南市登革熱已有15個本土病例，不監督台南市卻反而跑去嘲諷韓國瑜，是「黑卒管過溪」，還將可能致命的登革熱傳染病用來戲謔，認為民進黨是無恥、不要臉。

盧崑福表示，反觀韓國瑜用爬樹換來新聞宣傳防治登革熱，遠超過機關編列廣告宣導預算。「這樣聰慧矯健的市長，難道不該當選中華民國總統嗎？」

針對盧崑福的反擊，民進黨台南市黨部25日再度發文介紹台南有高科技的樹洞探測器，再酸高雄市不用「爛瑜衝樹」。

(中時 )