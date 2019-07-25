高市一對潘姓夫婦涉嫌以工業級原料「碳酸氫銨」將海帶泡軟、賣給傳統市場攤販，不法獲利近1.5億元，估計上千公噸毒海帶被國人吃下肚。高雄地院判決兩人各1年2月徒刑，上訴後逆轉改判無罪。沒想到該案經最高法院撤銷、更一審時再度逆轉，兩人依違反食安法、各判處有期徒刑1年。

判決指出，潘姓夫婦在鳳山區及大樹區從事海帶加工及販售長達10年，兩人先將海帶原料物浸泡在添加工業級「硫酸鋁銨」等溶液中泡至變硬後，撈起再泡進添加工業級「碳酸氫銨」及重鹼之溶液中，變軟後裝箱販售。每日產量約2000至3000台斤，每月約生產3.6公噸，估計2014年至2015年間，約有400公噸海帶結、海帶捲、海絨等海帶製品流入高雄市左營區、鳳山區、大社區之傳統市場等共49個攤商。

一審認定，潘姓夫妻使用多達5種非食用級添加物，各判1年2月。但二審法官卻認為，潘姓夫妻只是未取得查驗登記，所用添加物都是衛福部公告許可項目，逆轉將2人改判無罪。檢方不服提起上訴，最高法院撤銷二審判決、發回高雄高分院更審。

工業用「碳酸氫銨」是皮革廠拿來泡皮革的軟化劑，含砷、鉛等重金屬，吃下肚恐傷肝腎。「硫酸鋁銨」同樣含有重金屬，對腎功能不好的人有可能造成鋁中毒。

高雄高分院更1審認定，潘姓夫婦違反食安法，各處徒刑1年、併科罰金90萬元，犯罪所得380萬元沒收，全案可上訴。

(中時 )