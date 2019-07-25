民進黨立委何欣純發起的「暑期弱勢學童課後照顧服務計畫」，邁入第3年暑假，今年太平區有6所國小提出申請，何欣純向教育部爭取核定補助經費，由台中市政府教育局統一提報申請，幫助弱勢學童有安全及學習的快樂暑假。

立委何欣純25日視察太平區國小暑期課後照顧服務班，現場「欣純阿姨說故事」，念繪本給小朋友聽，讓孩子從故事中學習正確的生活態度，為鼓勵學童有正當娛樂，「欣純阿姨」親自陪孩子們一同打球同樂，活動筋骨。

何欣純指出，3年前暑假太平區發生3學童出遊溺斃事件，讓家屬悲痛不已；當時多所國小家長會委員向她陳情，低收入戶、身心障礙及原住民家庭學童，家庭經濟弱勢，幾乎無能力參加校外安親班暑假期間的課程，擔心孩子獨自在家甚至在外遊蕩。

為讓弱勢家庭學童在暑假期間，受到妥善照顧，綠營立委何欣純連續3年，爭取教育部經費，從2017年太平區9所國小申請暑期學童課後照顧班、2018年7所、2019年6所，除減少弱勢家庭教育支出負擔，也讓弱勢學童在暑假期間有安全活動及學習的場地。

(中時 )