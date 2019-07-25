新北市勞工局就業服務處女員工，疑心與勞工局副局長吳仁煜有心結，今上午埋伏在電梯門口，持預藏好的西瓜刀追砍吳男，所幸旁邊同仁及時勸阻，無人受傷；對此市長侯友宜今受訪時再次呼籲，大家要經常給予同仁關心、照顧，碰到問題第一時間了解問題所在，遇到癥結點時也該以更積極態度，面對辛苦的第一線同仁。

(中時 )