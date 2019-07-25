韓國瑜爬樹查積水挨批作秀 侯友宜：姿勢隨人選 16:492019/07/25 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜24日上午視察登革熱疫區，親自爬樹察看，表示樹洞有積水會長蚊子。（資料照片，袁庭堯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜日前為了視察噴藥防疫工作，攀上近2層樓高的大樹，確認樹洞積水孳生蚊蟲狀況，遭外界質疑演戲、作秀；對此新北市長侯友宜25日聽聞後笑稱，「爬樹要幹麻？人家用什麼姿勢、喜歡用什麼姿勢自己決定，姿勢隨人選（台語），自己開心就好，只要好好做最重要。」 (中時 ) #姿勢 #自己 #市長 #人選 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫下一步 侯友宜：哪個地方都非常適當 11:162019/07/21 政治 侯友宜參拜板橋接雲寺 致贈「慈雲法雨」匾額 16:112019/07/21 生活 初選後 林智群：侯友宜才是國民黨內最可怕的人 23:182019/07/21 政治 韓國瑜爭取帶職參選 侯友宜：有在做事就好 12:032019/07/22 政治 中央擬取消印花稅 侯友宜：不要挖東牆補西牆 16:482019/07/22 政治 新北市盃錦標賽 侯友宜鼓勵大家多運動 14:072019/07/23 生活 做好代誌 法師贈3輛復康巴士 04:102019/07/24 地方新聞 服務地方30年 百歲人瑞獲奉獻獎 04:102019/07/25 地方新聞 韓國瑜將參加北漂新北就博會 侯友宜驚：我不知此事 16:322019/07/25 政治 女員工持刀攻擊勞工局副局長 侯友宜：同仁要更關心 16:432019/07/25 政治 政治熱門新聞 走私菸燒到陳菊 他曝：要小英的命 - 政治 藍綠對決最新民調 韓領先但非大贏 - 政治 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 - 政治 私菸案延燒4天 黃暐瀚說句內心話 - 政治 黃國昌罵國民黨栽培爛官 綠營四大天王遭狠K - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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