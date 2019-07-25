高雄市長韓國瑜日前為了視察噴藥防疫工作，攀上近2層樓高的大樹，確認樹洞積水孳生蚊蟲狀況，遭外界質疑演戲、作秀；對此新北市長侯友宜25日聽聞後笑稱，「爬樹要幹麻？人家用什麼姿勢、喜歡用什麼姿勢自己決定，姿勢隨人選（台語），自己開心就好，只要好好做最重要。」

(中時 )