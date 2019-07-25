繼昨日部份香港部份公務人員連續發出公開信譴責暴力，並要求港府深入調查元朗地鐵站白衣人襲擊市民事件後，今日又有來自44個政策局和部門的200多名公務員向行政長官林鄭月娥發公開信，強烈要求政府回應民間5大訴求，如果港府繼續漠視民意，他們將會籌備具體工業行動，其中包括可能進行跨部門罷工行動。

據香港官方體《香港電台》網站報導，這份公開信批評，過去兩個月，港人參與了一連串反修例遊行，表達訴求，但政府一直依然故我，拒絕聆聽大眾的聲音，違背服務市民的承諾；星期日元朗的襲擊事件，更令人對警方執法能力存疑，有負市民期望，亦令公務員質疑政府機構並非為民服務，更令公務員成為社會撕裂的幫兇。

公開信表示，身為公僕理應適切回應人民訴求，因此決定打破沉默，強烈要求政府直接面對民意。

參與聯署公開信的創新及科技局陳先生接受電台查詢時表示，所稱「工業行動」包括按章工作，亦有同事希望籌組跨部門罷工行動。他說，不會為政府的回應定下死線，但相信當局在8月中之前會有交代。

陳先生認為，公務員罷工在香港歷史上而言，會對政府造成很大挫敗，過去特首的想法是依賴公務員和警察作為支援後盾，今次行動是要表態，公務員不贊同當局過去一段長時間以來的管治手法。

(中時電子報)