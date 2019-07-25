一架屬於亞塞拜然空軍的MiG-29戰鬥機，星期三冕晚間的例行訓練飛行中，失去雷達訊號，可能墜落在裡海，目前亞塞拜然軍方已派出搜救人員尋找。

世界防衛新聞(Defense World)報導，亞塞拜然軍方表示，7月24日晚間10點，正在進行訓練飛行MiG-29戰機突然從雷達上消失，當時航路正在裡海上空，顯然戰機墜毀並落入海。

亞塞拜然位在高加索山脈區域，地處黑海與裡海之間，原本是蘇聯的一部分，在蘇聯解體後，仍然與俄羅斯相當親近，國防仍以俄式武器為主，不過經濟實力不強，空軍規模不大。根據2014年發布的世界軍用飛機清單報告，該國大約有13架MiG-29在堪用狀態。

MiG-29戰機，北約稱為支點式(Fulcrum），是俄羅斯米格國際航太公司(舊稱米高揚-格魯維奇設計局)所製作的雙引擎噴射戰鬥機，1977年首飛，是俄羅斯的第一款第4世代戰機，安裝著世界第一種頭盔瞄準器。MiG-29很快就提供給多數蘇聯陣營，與不少中東國家使用，總共有30多個國家空軍操作MiG-29。

然而MiG-29的實戰表現非常慘淡，幾乎都是挨打的份，這是因為1990年蘇聯解體後，東歐陣營大多數倒向西方，美國與北約就有機會徹底研究MiG-29的優劣。而且MiG-29的航程太短，被譏為機場保衛者，種種不利因素，都使得MiG-29的國際銷路不佳。

(中時電子報)