鄧紫棋好身材曝光。(圖／翻攝自IG)

香港鐵肺歌后鄧紫棋(G.E.M.)擁有實力唱功和自然不做作個性，人氣居高不下，近日她替時尚雜誌拍攝封面人物，在酷帥和甜美2種風格間完美轉換，更多了幾分成熟。

鄧紫棋穿上條紋西裝和皮外套，展現酷帥一面，她也透露自己的音樂是很真實的她，也是最好的說話工具，所以她會繼續用自身告訴大家「女性一樣可以很powerful」，希望啟發歌迷要相信自己有能力做大事，另外她穿上星星吊带裙，大秀腰束奶澎好身材，渾圓碗公奶超堅挺，讓網友快噴鼻血，「受不了了」、「也太辣了」。

(中時電子報)