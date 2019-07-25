鄧紫棋腰束奶澎好身材曝光 溢出堅挺碗公乳超震撼 16:512019/07/25 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鄧紫棋替雜誌拍攝封面。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鄧紫棋好身材曝光。(圖／翻攝自IG) 香港鐵肺歌后鄧紫棋(G.E.M.)擁有實力唱功和自然不做作個性，人氣居高不下，近日她替時尚雜誌拍攝封面人物，在酷帥和甜美2種風格間完美轉換，更多了幾分成熟。 鄧紫棋穿上條紋西裝和皮外套，展現酷帥一面，她也透露自己的音樂是很真實的她，也是最好的說話工具，所以她會繼續用自身告訴大家「女性一樣可以很powerful」，希望啟發歌迷要相信自己有能力做大事，另外她穿上星星吊带裙，大秀腰束奶澎好身材，渾圓碗公奶超堅挺，讓網友快噴鼻血，「受不了了」、「也太辣了」。 (中時電子報) #鄧紫棋 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄧紫棋自剖 曾陷迷思「心態不健康」 17:592019/07/21 娛樂 鄧紫棋〈差不多姑娘〉致敬熱狗 04:112019/07/22 娛樂新聞 女星瘋灌腸維持身材 醫打臉警告 22:542019/07/22 生活 娛樂熱門新聞 遭控捲馬俊麟婚姻 王瞳PO同框艾成照：謝謝和對不起 - 娛樂 太誠實！26歲空靈女星素顏曝光長這樣 殘到認不出 - 娛樂 大師通靈後驚見 王瞳「已經使用到」馬俊麟！？ - 娛樂 認離婚卡關2年 柯以柔終於鬆口洩郭宗坤「真實想法」 - 娛樂 性侵案最終報告出爐 劉強東洗鴛鴦浴、性愛過程全都曝 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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