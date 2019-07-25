宋夏昀。(中天提供)

《馬成的喜悅》崔振赫狂撩妹 宋昰昀好害羞｜中天娛樂台

偶像劇各種浪漫相遇橋段已經不稀奇，韓劇《馬成的喜悅》中女主角朱喜悅（宋昰昀飾）竟然是在「拉肚子」時碰上高富帥男主角孔馬成（崔振赫飾），在人生最糗的時刻，有他出手拉一把，還談了場超級浪漫的一日戀愛，真是甜蜜到不行，孰料命運竟在一夜間翻轉，兩人從此斷了音訊，再次重逢時馬成竟因罹患「灰姑娘記憶障礙」將喜悅忘得一乾二淨，喜悅該如何幫助馬成找回愛的記憶呢？

《馬成的喜悅》女主角由曾演出韓劇《三流之路》中「雪熙」一角的宋昰昀擔綱演出，宋昰昀飾演的女明星朱喜悅因涉入凶殺案導致人氣暴跌，宋昰昀將這個角色從被光環圍繞到變成過街老鼠的心路歷程有層次的演出，演技大突破，讓戲迷大讚喜悅一角真是非宋昰昀莫屬。

外型甜美、氣質出眾的宋昰昀，過去還曾與演出過《芈月傳》、《女醫明妃傳》的大陸男星黃軒傳出緋聞，被狗仔直擊甜蜜約會、十指緊扣，雖然兩人皆未正面回應，但戀情似乎也跟著見光死；此次與崔振赫合作《馬成的喜悅》太有「CP感」，不少粉絲皆敲碗「喊燒」若兩人真來電也不賴！《馬成的喜悅》7月29日起每週一至週五晚間9時在中天娛樂台播出。

(中時電子報)