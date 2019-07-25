32歲鄭姓人妻右側乳暈下方出現紅腫劇痛，原來是長期吸老公的二手菸導致乳腺炎作怪。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣32歲已婚的鄭小姐上個月因右側乳房紅腫熱痛就醫，衛福部彰化醫院外科醫師李忠懷，以超音波診斷為乳腺炎合併乳房膿瘍；他強調非哺乳期也可能得乳腺炎，也可能發生在男性身上，大量接觸二手菸可能是發病主因，女性若乳腺炎反覆發作，罹患乳癌的機率將比一般女性高出二成三。

拒吸二手菸，小心乳癌找上門！鄭小姐因右乳持續腫脹疼痛，上個月發現右側乳暈處紅腫，摩擦、觸碰就劇痛不已；醫師李忠懷以細針抽吸出6cc顏色如同綠豆沙的膿瘍，再經抗生素治療及清創手術，目前已出院並恢復良好。

鄭小姐納悶說，我又沒在哺乳，怎麼還會得乳腺炎！因為老公抽菸，自己經常吸收到大量的二手甚至三手菸，原以為肺部會受影響，沒想到連乳房也出問題；回想之前的劇烈疼痛還心有餘悸，連穿內衣摩擦都痛到不行，根本觸碰不得。

李忠懷強調，抽煙原本就會增加乳癌機率，乳腺炎反覆發作的患者，會比一般人容易得到乳癌，尤其是女性，機率大概為正常女性1.23倍；其中「乳管旁乳腺炎」以抽煙、或二手菸的女性為大宗。

李忠懷表示，乳腺炎主要分為「泌乳性乳腺炎」及「非泌乳性乳腺炎」，並非孕哺婦女才會發生，非泌乳性乳腺炎又分為「乳管旁乳腺炎」和「特發肉芽腫性乳腺炎」，鄭小姐罹患的是前者，該病症常見於年輕女性，亦可能發生在男性身上。

李忠懷指出，香菸中的有毒物質，可能造成乳暈下乳管組織壞死、感染或造成局部缺氧，引起傷害，臨床上會發生乳房紅腫熱痛的硬塊，可能還伴隨發燒與全身無力的症狀。多數非泌乳性乳腺炎患者經抗生素治療及膿腫細針抽吸或切開引流，就能痊癒，但非常容易復發。呼籲民眾應該正視菸害問題，才能有效預防乳腺炎再復發，最好的方法就是「戒菸」及遠離二手、三手菸。現在很多醫療院所都設有戒菸門診，透過專業的評估及把關，打造最適合的戒菸計畫，有效提高戒菸成功率。

(中時 )