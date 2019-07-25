國安特勤人員趁蔡英文總統出訪友邦時、走私大批免稅菸回台獲利，案情越滾越大。前總統陳水扁兒子、高雄市民進黨市議員陳致中25日下午在臉書貼文警告蔡政府，「基層扛菸捐，高層賺菸利」這種反差行為恐傷2020選情。

陳致中在貼文中強調，蔡英文對走私菸案「三震」之後，如果輕放相關人員，民意的怒氣恐會重傷蔡政府。

陳致中表示，感受這幾日接觸的民意，「基層扛菸捐，高層賺菸利」這種反差，對緊繃的選情可能投下深水炸彈，比較難用陳年陋習即可消弭過去。如欲整頓國安體系，不只高高在山上的國安局，府內的「國安會」更是龍頭老大，是國安局的上司。

陳致中認為，一再被點名的秘書長老藍男李大維應立即撤換。其次，內神通外鬼的華航難辭其咎，不是一句企業文化可以豁免，交通部應開鍘，董座及相關管理層應扛責下台。最後，辦案的檢調不要只辦基層少校、代組長，如果最終結果高層都輕騎過關沒事，這樣子將難以平息民怨。

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(中時 )