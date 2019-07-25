因拍攝八點檔而傳出緋聞的王瞳與人夫男星馬俊麟，昨（24）日因王瞳正牌男友艾成默認宣布分手，讓整件緋聞事件掀起高潮，今日王瞳也發出道歉文，而命理老師沈嶸也通靈王瞳在因果上確實有對不起馬俊麟的太太，且「已經使用到」馬俊麟應該給他太太的福分。

已婚的馬俊麟（左）本月初和王瞳（右）爆出假戲真做，沈嶸通靈後發現王瞳確實在因果上對不起馬俊麟太太。（圖／中時資料照片）

據《自由》報導，沈嶸通靈後發現王瞳與馬俊麟是因緣當中的「危機緣」，由於兩人各有另一半，但王瞳卻因太久沒有戀愛的感覺，而渴望馬俊麟愛上她，甚至因拍戲結緣，兩人已有「超過分寸」的接觸。

沈嶸表示，王瞳相當渴望馬俊麟，但馬俊麟並沒有那麼愛她。（圖／翻攝自臉書）

但馬俊麟只把王瞳是為拍戲曖昧的對象，並不像王瞳如此用情，沈嶸認為馬俊麟的太太梁敏婷才是馬俊麟的「正緣與貴人」，但兩人的愛並沒有對等，馬俊麟對她比較偏於感激與感恩，也表示梁敏婷目前還沒有要放棄馬俊麟，因為孩子還太小，沒有非必要不會選擇離婚，但王瞳確實在因果上有對不起梁敏婷，並使用到屬於梁敏婷應該享用到的福分。

(中時電子報)