國安局官員趁蔡英文總統出訪拚外交之際，訂購9800條香菸私運闖關，但也被爆出從馬政府時代就開始有這陋習。（資料照／讀者提供）

蔡英文總統出訪拚外交，國安局官員卻涉嫌利用總統出訪機會，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，不過有周刊爆料，這件陋習從馬政府時代就開始有。無黨籍基隆市議員暨立委參選人張耿輝痛批，這不只是桃機史上最大私菸醜聞，也是台灣政治的大醜聞，政府帶頭幹壞事，「藍綠都是走私共犯！」

張耿輝表示，根據周刊與平面媒體爆料，國安人員從馬政府時代就開始挾帶私菸，前總統馬英九任內2014年1月「聖宏專案」帶288條，7月「興誼專案」1790條，2015年7月「久揚專案」2973條，2016年3月「久安專案」3677條。

蔡政府2016年6月「英翔專案」342條，2017年10月「太平洋友邦之旅」2240條，2018年4月「同心永固之旅」2474條，8月「同慶之旅」4492條，今年3月「海洋民主之旅」6856條，本月「自由民主永續之旅」達9800條。

「藍綠都一樣爛，不用互推，都是走私共犯！」張耿輝說，蔡政府的國安系統固然從根爛起，如今藍營「撿到槍」瘋狂批鬥民進黨，還嗆綠營是走私共犯、涉嫌拿私菸來綁樁等，但藍營根本不用太高興，不用兩套標準，因為馬政府時期就已經傳出有這樣的陋習，不需要「五十步笑百步」。

他說，官股色彩濃厚的華航，又涉嫌放水國安人員「團購」私菸，更可以看出綠營為了安插人馬、搞特權的心態，其心可議，限制民眾過海關1人只能帶1條，政府卻帶頭違法，這就是標準的「只准州官放火，不准百姓點燈」。

張耿輝呼籲，爆料此案的是時力立委黃國昌，而民進黨基隆市立委蔡適應就是外交及國防的委員，千萬不要因為執政黨是同黨，就放水監督，因為若監督不力、「輕輕放下」的話，將辜負民意，否則不如換他這無黨無包袱的人選，來代替監督的職責。

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(中時 )