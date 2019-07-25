新北市中和區公所舉辦中和星光電影院今年邁入第21年，每年都是中和區民7、8月最期待的盛會，今年安排於7月27日、8月10日、8月17日及8月31日等4個周六分別於中和市民活動中心、中和國中、漳和國中及前國防管理學院中正堂巡迴播出超夯電影「超人特攻隊2」、「小飛象」、「馴龍高手3」及「無敵破壞王2」。

首場即將於27日隆重開幕，主辦單位將邀請到2位神秘超人現身要與大家一起嗨翻天，機會難得，錯過可惜喔!

中和區公所表示，每年中和的星光電影院總是座無虛席，叫好又叫座，這個活動舉辦到現在也已經成為中和區暑假期間親子同賞同樂的快樂時光，為了讓大家「看得過癮、玩得愉快、吃得開心」。

除了使用超大螢幕搭配強檔電影，連看電影必備的餅乾、飲料和大扇子，中和區公所通通都幫大家準備好囉!現場並有政令宣導遊戲攤位、有獎徵答活動，電影播放結束再加碼抽腳踏車、小米行動電源及禮券等多項好禮。

中和區公所邀請大小朋友一起來歡度溫馨又愉快的暑假周末夜晚。詳細活動內容歡迎至新北市中和區公所網站、新視波臉書粉絲團或中和星光電影院臉書粉絲團查詢。

(中時 )