香港反《條犯條例》運動延燒至海外校園，澳洲昆士蘭大學數十名香港學生在校內舉行「反送中」集會，遇上來自中國大陸留學生以高唱國歌成為對峙，雙方一度爆發肢體衝突，驚動警察趕來協調處理；雖然場面已平息，但陸生已在網路上發動聯署，請願要校方對此做出解釋。

澳洲昆士蘭大學數十名香港學生在校內舉行「反送中」集會，遇上來自中國大陸留學生以高唱國歌成為對峙，雙方一度爆發肢體衝突。

據港媒《南華早報》24日報導，數十名港生於澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）市集日（Market Day）中，搭起帳篷與攤位舉行反「逃犯條例」修例集會宣傳活動，同時呼籲北京停止打壓新疆維吾爾族人及違反人權，並要求昆大停止與北京的一切合作或連繫，不少外國學生也加入聲援。

報導指出，此舉不久後引起數百名陸生前來圍觀，批評港生舉動是鼓吹「疆獨」、「反華宣言」，並開始高唱中國大陸國歌反制，雙方情緒激動、不時發生口角，甚至發生一名陸生衝向港生前並掐對方脖子，但立刻被勸開。

香港學生事後指責中國學生拿走他們的便條紙，寫上「香港是中國的」、「港獨滾回去」等文字，但他們有向對方表達並非支持港獨，也希望中國大陸能民主自由。

陸生不滿港生集會把活動出入口堵住，校方當場又不作為，事後透過網路發起昆大學生連署，要求校方對「香港與新疆行動的暴力事件」提出正式說明，目前已連署近2千多人。

昆士蘭大學校方對此表示，希望校職工和學生以合法、彼此尊重的方式，表達自己觀點，且需要符合學校的政策和價值觀，學生的安全是校方最重要的考慮 。

(中時電子報)