原訂10月底舉辦的亞洲公開花式滑冰國際經典賽-台北站，被改到中國大陸東莞舉辦。國際滑冰總會（ISU）聲明表示為中華滑冰協會自己放棄主辦權，體育署要求冰協今開記者會說明，體育署國際組長許秀玲也坦承，不解冰協為何前後提供的訊息不一，教育部已成立專案調查小組，若有問題做出必要的處置。

冰協祕書長吳奕德在神隱兩天後，今天終於現身說明，召開記者會時間卻拖延了1個半小時。體育署坦承是他們要求冰協出來說明，為何會有前後資訊不一致、與國際總會說法南轅北轍的情況。

中華冰協祕書長吳奕德（右）在記者會說明台北經典賽遭取消的爭議。（鄧博仁攝）

吳奕德在記者會上，首次披露主辦台北站賽事面對「隱性的壓力」，為怕賽事遭到杯葛，除了希望ISU繼續支持，也確曾表達「或許改變一個比賽地點可能是個選項」，當6月25日ISU轉來香港冰協要承辦此賽事的信函給中華冰協，冰協評估後也於28日回覆「同意配合」，但吳奕德強調我方從未放棄，可能是誤解。

然而，中間這段轉折，許秀玲坦承在24日體育署與冰協的會議中，冰協完全沒有提到，體育署才會在24日下午發表新聞稿，強調維護主辦權益並要冰協進行申復，結果晚間看到ISU聲明，是台灣方面自己放棄，冰協今天才有「隱性的壓力」一說，並提供進一步說明。

既然冰協曾回覆ISU「同意配合」，我方還有辦法「申復」嗎？許秀玲表示，這個疑問體育署同樣問過冰協，「積極主辦國際賽事是我們參與國際事務的權益，協會說的隱形壓力，我無法替他們回答。」

許秀玲強調，體育署與協會是夥伴關係，基於信賴保護原則，都會先採信其說法。但這次前後訊息不一，造成社會這麼大的紛擾，教育部已成立專案小組，明天下午將邀集外交部、法界代表與冰協開會，了解協會有無刻意隱瞞，提供必要的說明機會，就過程詳細了解調查後，才能做出決定。

單項協會舉辦國際賽若遭遇壓力，許秀玲表示就常態而言，協會應該及時回報。一如去年東亞青運被取消後，體育署就一直開研習會，宣導協會申辦賽事若需協助要主動提出，而本案此前確實沒收到冰協任何回應。

(中時電子報)