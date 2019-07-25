東吳大學與國立故宮博物院7月22日首度簽訂「合作備忘錄」，攜手合作培育藝術文化創新人才。東吳大學自108學年度起，於通識課程中規劃八門16學分之「故宮文物賞析與創新應用」第二專長課程，以校內、外專業師資與故宮研究員協同授課。

東吳與故宮地理位置毗鄰，於師資延攬或教學研究具地利之便，日後將積極推動大學教育與藝文機構合作，共同推廣藝術、文化及創意教育，提升學生跨域學習成效。

東吳大學將開設的「故宮文物賞析與創新應用」第二專長課程，包括中國藝術概論、認識故宮文物、圖書文獻巡禮、文物鑑識與科學研究、策展與多媒材運用、博物館公關與媒體、資料科學與應用、博物館公民參與及志工培訓等課程。

東吳大學表示，透過「故宮文物賞析與創新應用」，促進學生對於我國藝術文化資產之認識，學習運用科學方法加以保存與維護，進而激發思考如何將傳統文物融入現代生活，讓創意建立在文化素養的基礎上進而加以落實，以達到培育學生創新能力之教育願景。

東吳與故宮雙方未來將整合資源與優勢，藉以提升藝文教育與學術研究之廣度及深度，強化美學素養，深耕在地鏈結，創造「1＋1＞2」之加值效益。

(中時 )