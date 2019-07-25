37歲《大時代》男星馬俊麟最近鬧出軌疑雲，為他生下一對雙胞胎兒子的正宮梁敏婷本月初發文暗示老公偷吃「王小姐」，外界點名是同劇演員王瞳，馬俊麟、王瞳第一時間否認後，今(25日)媒體爆出梁敏婷第一次爆料4天後，又心冷發文批評老公「要保護的是她」，自己未被馬俊麟放在心上，「從沒出現在你的選項裡」。

本月2日馬俊麟老婆梁敏婷發文，暗指丈夫移情別戀，喊話：「王小姐，希望你們能順利抵達終點」，馬俊麟澄清後，王瞳也同步喊冤，並表示自己以後為了避嫌，會和馬俊麟調整距離，但昨又冒出梁敏婷還是不滿，發文寫下「三人共吃一便當說」，而馬俊麟為得到老婆原諒，不惜下跪磕頭，然梁敏婷仍想離婚。

據《聯合新聞網》報導，梁敏婷首次在本月2日發文後，6日又寫下：「對於親愛的你來說，離不開的是孩子，選擇的是事業，要保護的是她」又暗示老公早已變心，而她心知肚明，「而我其實從沒有出現在你的選項裡面，是已明瞭了，已麻木了，已心照不宣了。」對此，馬俊麟方面暫無回應。

(中時電子報)