海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊昨（24）日上午9時許接獲海巡署第二(北基)巡防區通報，有漁船於基隆港北19浬處，發現1具遺體漂流，於是趕緊到場協助打撈，並載返八斗子漁港，轉送基隆市立殯儀館冰存，後續已報請檢察官相驗。
基隆海巡隊獲報有浮屍後，立即指派100噸的巡防艇前往，並於昨日上午10時許抵達現場，尋獲漂流的遺體，但當時海象不佳、陣風7級，湧浪造成的高低落差下，海巡人員除特別小心自身安全外，也在打撈過程特別注意避免損害遺體，費時1小時。
海巡人員中午12時將遺體撈至後甲板處，以公德袋妥善裝載運送，協助逝者返家，下午1時載返八斗子漁港，初步勘查是中年男性，身穿黑白條紋灰底POLO衫、藍色休閒長褲，白塑料鞋、黑襪、身體浮腫，身上無配戴任何物品及證件，後續由葬儀社人員轉送至基隆市立殯儀館暫冰存，基隆海巡隊偵緝人員也依相關程序報請檢察官相驗。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。