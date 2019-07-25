海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊昨（24）日上午9時許接獲海巡署第二(北基)巡防區通報，有漁船於基隆港北19浬處，發現1具遺體漂流，於是趕緊到場協助打撈，並載返八斗子漁港，轉送基隆市立殯儀館冰存，後續已報請檢察官相驗。

基隆海巡隊獲報有浮屍後，立即指派100噸的巡防艇前往，並於昨日上午10時許抵達現場，尋獲漂流的遺體，但當時海象不佳、陣風7級，湧浪造成的高低落差下，海巡人員除特別小心自身安全外，也在打撈過程特別注意避免損害遺體，費時1小時。

海巡人員中午12時將遺體撈至後甲板處，以公德袋妥善裝載運送，協助逝者返家，下午1時載返八斗子漁港，初步勘查是中年男性，身穿黑白條紋灰底POLO衫、藍色休閒長褲，白塑料鞋、黑襪、身體浮腫，身上無配戴任何物品及證件，後續由葬儀社人員轉送至基隆市立殯儀館暫冰存，基隆海巡隊偵緝人員也依相關程序報請檢察官相驗。

(中時 )