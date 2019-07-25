中國國民黨第二十屆第三次全國代表大會即將於本周日(28日)舉行，本次全代會主軸仍維持「革新團結、重返執政」，這也是吳敦義主席就任後，歷次全代會的一貫主軸。尤其是民進黨執政三年多來，經濟不振、治安不佳、兩岸倒退，近日更出現總統出訪專機成為走私利器等荒唐亂象，面對明年總統大選，本次全代會將正式通過總統提名人，未來要結合所有認同、支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂反正！。

文傳會代主委程美華、副主委歐陽龍今（25）日下午召開記者會，說明此次全代會主軸意涵，並介紹將於當日提供與會者購賣的新版文創小物。

本次全代會推出全新主視覺，以紅白藍國旗三色為底，配合騰飛向上的紙飛機，象徵國民黨穩定向上的氣勢。全代會並以「拚經濟，找出路」為號召，上屆全代會強調「拚經濟、顧生活」，今年國民黨除了要顧人民的生活，更希望全民支持國民黨勝選，台灣的未來才能找到出路。

出席人員方面，本黨五位前主席，連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都將共同出席全代會；另也邀請參與黨內總統初選的參選人，除了朱立倫前主席，前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中都將出席，為國民黨明年的勝選營造團結氛圍。

至於大會的流程及內容，當天上午開幕典禮後，即將正式通過韓國瑜同志的提名案，隨即安排總統參選人致詞，並由吳主席偕同總統參選人手拿鋤頭，鋤破民進黨禍國殃民的施政，讓乾枯的土地上長出綠葉，繼而成長為金錢樹，象徵台灣的生機。之後全體立委參選人將分批上台，手持保齡球推出，讓綠色球瓶全倒，象徵民進黨執政意識形態、不公不義的種種惡行「全倒」﹔下午的閉幕儀式則安排所有台上人員擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，要讓國民黨團結、向上起飛。

在文創小物方面，文傳會特別製作兩款文創小物，當天將提供與會者購買。第一項是結合黨史館史料，製作出紀念國軍U2偵察機「黑貓中隊」的手搖杯提袋；第二項則是黨徽悠遊卡鑰匙圈。

此外，當日也將準備「先人物品復刻版」物品，包括本黨總理中山先生的「總理親筆三民主義原稿」復刻板及本黨總裁、蔣中正前總統的眼鏡、手套，復刻版小物，各都僅做一套，預定在當日上午會議中場休息時間進行拍賣，期待與會黨代表共襄盛舉，支持國民黨展現強力制衡力量，對抗無能的執政黨！

(中時電子報)