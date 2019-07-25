國安局人員涉嫌走私免稅菸入境，華航今日開記者會說明事件始末，並公布確切數字，這趟總統專機銷售的免稅菸多達10009條，華航董事長謝世謙表示，未來將取消專機菸品預購、機邊交貨等禮遇，類似的事未來不會再發生。不過，記者會上的回應，華航仍將問題推給空品處的內控，迴避高層主管的責任。

謝世謙坦言，免稅品通通是由華膳保稅倉庫處理，對於違反保稅倉庫規定，疏失部分海關也做了處分。外界質疑董事長要不要負責任？他強調，自己本來就要負完全責任，如果追究責任到他頭上都沒有問題。

謝世謙說，以後不能再有機邊交貨，菸品也不再開放預購，例如飛機上只有200人，最多就是帶200條菸，類似的事以後不會再發生。行政懲處方面，負責單位空品營銷處，會對主管、副主管做懲處，其他有責任的，會組成人評會，等調查完畢後一次列出來，對外做說明。

根據華航調出的資料，本次專機的免稅菸銷售為10009條，預購9274條、機上購買735條。

謝世謙指出，專機是20多年前開始，看得到的資料2014年之後，每次都是超量，等老資料追出來，失職人員也會做懲處。從以前到現在都是這樣在做，涉及到行政疏失、刑責的部分，華航坦然面對不會逃避。

空品處協理高淑娟表示，這次的免稅品預購專案，對於菸品預購、解除上限、未能善盡告知義務等疏失，相關內控作業會再予加強，未來會比照一般客機作業。

(中時 )