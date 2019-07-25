國安局私菸案調查持續進行中，華航發聲明指出，未來專機免稅品銷售，將依一般客機作業，不開放免稅菸品預購，菸品裝載數量以旅客總人數可攜帶數量為上限，爾後亦將建立專機免稅品數量管控機制，確實在航機空間、載重等各項限制內進行免稅品裝載，並於機上完成交貨，不於機邊交付預購免稅商品。

華航表示，針對菸品案，公司在7月22日即啟動內部調查，獲得初步結果後，並於昨（24）日向交通部次長王國材報告。

華航指出，專機免稅品預購作業，買受者（旅客）可經由網路自行預購，亦可由本公司業務承辦單位空中商用品供應營銷處組長協助代為輸入訂購內容完成預購。華航表示，本次專機國安局隨機人員，於機上刷卡完成繳款程序，另華膳空廚倉庫裝櫃作業由空中商用品供應營銷處資深管理師進行監督，並未如外界傳言有高層涉入不法。

華航說明，免稅品銷售作業均有SOP作業辦法，舉凡選品、定價、折扣等均設置控制點。惟專機屬特殊包機銷售型態，目前之SOP作業辦法，主要針對如何提升服務品質，亦提供免稅品預購專案路徑。惟未依菸害防制法開放菸品預購；解除數量上限以方便專機人員於網路和app預購。華航並指出，未能善盡告知義務，提醒菸品數量限制；航機配載空間限制，以機邊交貨方式處理等，相關內控作業，華航未來將予加強。

華航表示，依公司治理與分層負責原則，本次業務承辦單位空中商用品供應營銷處一級正副主管，應負業務主管督導不周之責，予以懲處。另針對本公司二位隨機工作同仁代購免稅品，其雖非機邊提貨，但提領程序恐有違規，本公司也展開內部行政調查處置，追究應負責任絕不寬貸。華航並強調，若涉及行政與刑事責任絕不逃避，必將全力配合主管機關與檢調單位調查。

(工商 )