一名年僅4歲的鄧姓小男童24日晚間獨自1人在平鎮區新勢公園旁哭泣，恰好被北勢派出所巡邏警員曾士哲、彭證瑋及實習生林珍妮發現，上前關心後發現男童走失，而男童面對警方的詢問卻語焉不詳，警方除先將男童帶回派出所照顧外，並再驅車至公園鄰近之中壢派出所詢問後，果然找到正在報案的男童母親。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓表示，24日晚間9時許，設籍中壢區的4歲鄧姓小男童，跟著媽媽至平鎮南區青少年活動中心運動，但調皮的男童疑似貪玩，竟獨自一人跑到活動中心旁的新勢公園內看人溜滑板，東繞西轉後，就在廣大的公園內迷了路，最後只有一個人站在公園旁放聲大哭。

當時恰好北勢派出所巡邏警員曾士哲、彭證瑋及警專實習生林珍妮行經該地，看見男童獨自一人大哭，且沒有任何大人陪同，員警趕緊上前詢問，但因男童只有4歲，無法正常表達，員警也問不出男童打從那裡來，只有先將男童帶回派出所安置，並提供飲料及卡通影片安撫男童情緒。

警員曾士哲、彭證瑋再次回到現場找尋男童親人，但仍無結果，警員曾士哲發現該地正屬平鎮區與中壢區交界，男童親人或許會至鄰轄中壢分局報案，經前往中壢分局中壢派出所詢問後，果然遇見正在報案且心急如焚的男童母親，在警方的協助下，讓男童母子團圓相聚。

(中時 )