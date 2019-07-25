新北市警察局24日至26日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）

新北市警察局24日至26日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）

新北市警察局24日至26日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」。（葉書宏翻攝）

新北市警察局24日至26日在訓練中心舉辦「CSI偵探體驗營」，活動開放報名3天內即秒殺額滿，共有150名孩童報名參加，新北市副市長陳純敬、警察局長陳檡文25日特地到場與孩童同樂，鼓勵青少年暑期從事健康休閒活動。

體驗營活動內容多元豐富，警察規畫利用實作、活動闖關方式把艱澀的鑑識科學生活化、趣味化，讓孩童們了解指紋、DNA、測謊、鞋印、微物與槍彈等跡證，在偵辦刑案中所扮演之角色與關鍵性。

測謊項目則由圖譜上所呈現的生理反應變化去尋找心理的印記，體會嘴中的謊言卻騙不過測謊儀的偵測；活動會場架設鑑識專業級實體顯微鏡與高解析度生物顯微鏡，讓孩童實際操作，了解微量證物的關鍵訊息。

值得一提，孩童們還可以體驗從美國引進的六角形五螢幕「情境模擬應變射擊訓練場」，陳純敬與孩童親身體驗｢刑案現場VR｣，並參觀現場鑑識活動及犯罪預防宣導攤位，感受活動樂趣。

警察局表示，今年與新北市家扶中心合作，主動邀請家扶學童一起同樂，讓家扶學童在暑期生活有充實的安排，也在成長過程有不一樣的體驗。

陳檡文表示，藉由活動讓社會大眾了解警察不只有打擊犯罪的嚴肅形象，也有一顆剛柔並濟的心，警察主動投入社會公益活動，關懷需要幫助學童，期盼透過拋磚引玉的方式，引起各界響應，將資源投入需要幫助的對象，擴大公益成效。

活動也配合暑期青春專案，擺設犯罪預防、反毒品、反霸凌、反貪倡廉、交通安全、婦幼安全及防身術體驗等各式宣導攤位與活動，展示特殊警用裝備、警用大型重機車，供孩童近距離體驗與合影留念。

(中時 )