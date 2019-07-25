雲林縣古坑鄉桂林村光山部落受天宮下的落羽松道，是處避開擁擠人群的世外桃源，秋天羽葉褚紅，詩情畫意，夏天綠意盎然宛如綠色小隧道，加上一旁大湖口溪，翠綠下漫步，或臨溪聆聽潺潺水聲，都能大消熱氣，是避暑祕境。

桂林村長黃煌儀指出，大陸廣西「桂林山水甲天下」，台灣「桂林」好山好水、風光明媚，也很有看頭，該村東南方二尖山雄峙，山勢蒼勁，雲霧縹緲；西北方鐵國山環伺，林木蔥鬱，山巒疊嶂，宛若仙境。

落羽松道是桂林秀麗山色中的祕境之一，全長雖然只有短短百餘公尺，卻是小而美的經典之作，樹梢隨著季節轉變而更迭不同彩衣，最令人陶醉。

秋天的桂林光山以紅褐的落羽松深深抓住遊客目光，漫步林道下，腳踩著落葉舖成的紅地毯，秋風微微，頭頂針葉如羽似雨飄下，如詩如幻，宛如置身國外絕美勝地。

轉紅的落羽松很受矚目，其實一片蔥綠也有不同的風情，夏季藏身其中，涼爽愜意，緊鄰的大湖口溪上游，溪石滿布，溪水穿梭汨流，潺潺流水聲加上蟲鳴鳥叫，譜成夏之交響樂，暑意全消。

黃煌儀說，沿著落羽松道往受天宮拾坡而上，可以抵達遺址戰場鐵國山，緬懷一段抗日歷史，是落羽松道延伸的知性小旅程。

(中時 )