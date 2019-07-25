女星柯以柔與廚師老公郭宗坤婚後生養3名子女，然婚姻撐不過「7年之癢」，2017年10月男方傳出偷腥店內女員工，事後柯以柔決定離婚，自去年開始獨力撫養3個小孩扛家計，然離婚官司打了2年卻沒有個結果，昨她帶孩子看《獅子王》，被問到離婚進度，終於鬆口認「卡關」，理由是郭宗坤不願放手，還透過小孩子傳話來求和。

綜合媒體報導，身處單親媽媽狀態多時卻始終未正式恢復單身的柯以柔，鬆口談婚姻，表示孩子如今每兩周會跟爸爸見面一次，而且餐廳就在幼兒園旁邊，因此對父子感情沒造成距離感，她也認為大人的心態正確就好。至於離婚進度則沒這麼順利，柯以柔坦言卡關，理由是雙方「要的不一樣」，但她想法始終如初，2年來雖沒能正式恢復單身，但她心境上已經很平靜。

而深就婚變2年遲遲不能打完離婚官司的主因，柯以柔鬆口，自己是覺得兩人不適合繼續，但「對方希望繼續，一直不願放手」，更說孩子跟爸爸見面後，回家會提到他們婚姻的事情，對此柯以柔之前就說過3子女知道父母的狀況，這事對他們沒什麼隱瞞，2年來也都表現得很坦然，面對如今孩子回家會提父母感情狀況，她也堅持跟郭宗坤就是不適合：「不會有太強烈的波動，小孩大概知道狀況」，相信時間會淡化一切。

(中時電子報)