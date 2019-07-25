▲饅頭夫妻林波、靳寶儀傳愛到良顯堂，與陳綢阿嬤教導小朋友如何揉麵團。（楊樹煌攝）

▲饅頭姐姐在旁幽默風趣的解說，由饅頭哥哥帶領大家快樂捶麵團，讓每個人的臉上都洋溢出歡樂與幸福。（楊樹煌攝）

▲饅頭夫婦林波、靳寶儀5年來巡回全省為弱勢團體提供健康養生饅頭所開的小貨車，車上除可載製作饅頭工具與食材並有就寢床舖。（楊樹煌攝）

「生活可以很簡單，但投入公益可讓生命更有意義」，5年來總是開著滿載製作饅頭工具及食材小貨車，巡回全省為弱勢團體提供健康養生饅頭的饅頭夫婦林波、靳寶儀，今25日傳愛到埔里，讓博幼及良顯堂陳綢兒少家園的孩子們體會饅頭製作的樂趣，既滿足孩子味蕾，也豐富所有人的心靈，更讓孩子知道「原來幸福可以這麼簡單」。

饅頭夫妻林波、靳寶儀傳愛到良顯堂已經第3年了！25日他們再度將充滿愛的小貨車駛進良顯堂基金會的「陳綢兒童及少年服務中心」以及「陳綢兒少家園」作為環島的第21、22站，孩子們看到愛心小貨車，小朋友無不高興的喊出「饅頭姐姐」來了，一年見一次面，小朋友像親人般的歡迎，讓林波夫婦深受感動。

孩子們坐定位後，饅頭姐姐、饅頭哥哥還有饅頭弟弟開始教導小朋友如何揉麵團，並分給每位大小朋友一塊麵團，讓大家分享製作饅頭的快樂，有長條狀、圓狀、扁狀，各式創意造型饅頭一一產出，更重要的是，饅頭姐姐幽默風趣的解說，同時帶領大家快樂捶麵團，更讓每個人的臉上都洋溢出歡樂與幸福。

陳綢阿嬤告訴所有小朋友，饅頭夫婦為了行善，出工、出錢、出力，真的揪感心，陳綢阿嬤也期勉兒少們「隨時都要有一顆感恩的心，要肯做、能負責、願意付出時間，這樣才會成長。」

對於饅頭夫婦來埔里分享愛與幸福，陳綢阿嬤說，良顯堂社福基金會抱持著感恩的心，尤其看到孩子們有禮貌的向叔叔、阿姨點頭說謝謝，讓孩子們更加了解感恩的真諦及做中學的重要，饅頭大婦環島做愛心，讓饅頭不僅是饅頭，更是傳遞幸福的載具，同時啟發孩子們在快樂健康成長後，未來也能為社會付出一分心力，讓愛在社會永續循環。

5年來為愛永續行善付出，究竟為何而作？饅頭夫婦妙答「生命無常、豐富生命」，有何感想？他們說「哈哈哈，知足，感恩，開心、開心、開心 」多麼灑脫。

(中時 )