彰化縣動物防疫所本月22日接獲大城鄉一蛋中雞場通報，場內雞隻有異常死亡情形。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣防疫所派員前往進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今天確診感染禽流感。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣動物防疫所人員25日前往彰化縣大城鄉一處蛋中雞場進行周邊環境加強消毒工作。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣傳出第11例禽流感案例場，位在大城鄉一處蛋中雞場場內雞隻確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員25日完成全場撲殺清場與消毒作業，整場7756隻中雞，還來不及下蛋，全數撲殺；這也是繼土雞場、肉鴨場之後，第一例蛋中雞禽流感。

動物防疫所所長董孟治表示，所謂的蛋中雞場，即準備產蛋的蛋雞幼雛，飼主向種雞場購買母雞幼雛後，經70天至80天的飼養後，再出貨賣給蛋雞場，經飼養滿100天，即可準備產蛋。

動物防疫所呼籲未來一週受偏南風至西南風影響，天氣仍屬悶熱，中南部地區有零星短暫陣雨，家禽易因熱緊迫導致免疫力下降而增加罹病的機會，養禽業者應落實場區各項生物安全措施，適時調整禽舍通風設備，以避免家禽重要疾病的發生。

董孟治說，本月初針對大城鄉、芳苑鄉、二林鎮及竹塘鄉禽流感疫情高風險區域之所有養禽戶發放消毒藥品，並持續派出消毒車，於該等養畜禽場周邊環境加強消毒工作，以減少環境中病原，也呼籲縣內養禽戶應自主加強養禽場內消毒工作，以有效減少環境中之病原量，降低禽流感疫情發生之風險。

(中時 )