苗栗縣政府首辦青年好物遴選活動，增加青年品牌曝光度。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌帶頭行銷在地青年品牌。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府除打造「菁市集」展售在地農產、文創外，今年首辦「青年好物遴選」活動，行銷在地青年自產好農、好物及文創商品，獲勝的20組青年好物代表將獲國際渡假酒店與知名溫泉會館平台展示機會，擴增曝光率，讓國內外遊客看見苗栗青年實力與創意。

苗栗縣政府首辦青年好物遴選活動，25日苗栗縣長徐耀昌等人位競賽活動揭幕。縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，青年好物遴選活動分為農創、文創及新創企業組，邀請45歲以下設籍或營業登記於苗栗的青年參賽角逐，採線上報名即日起至8月22日止。網址為https：／／vote.miaoli-youths.com／home／。

遴選活動將以書面審核品創業理念、品牌故事，再經網路票選及專業評審所選出的20組青年好物代表，將獲得進駐竹南馥藝金鬱金香酒店及泰安湯悅溫泉會館為期1年的展售資格，以及媒體曝光採訪機會；前6名的優勝團隊將頒給青實力獎，總獎金4萬多元，包括金獎1名獎金1萬元、銀獎2名獎金各8千元，銅獎3名獎金各5千元，金獎及銀獎得主另頒給飯店住宿券獎勵，詳細資訊公告於活動網頁及「勞工及青年服務讚」臉書粉絲專頁。

徐耀昌指出，除成立青創館舍、建立「菁」市集品牌，再安排專家協助青年文創產品包裝設計與推廣，盼透過積極發展在地品牌特色，協助在地年輕人勇於創業逐夢，帶動地方創生及永續發展。 彭德俊表示，苗栗青年的產品品質創新別具特色，規畫多種平台增加青年品牌曝光度，盼藉由遴選活動，找出在地品牌核心與內涵，以建立其價值與能見度，鼓勵青年朋友報名角逐。

(中時 )