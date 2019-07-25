光澤集團繼施行除刺青的義診專案後，近期向心路基金會採購餅乾點心，希望在接待診所消費者的同時，能關注到社會中需要幫助的社福團體，協助身心障礙者發揮自身價值，進而善盡企業社會責任，同時也能拋磚引玉讓集團所有同仁及前來消費的民眾能多多關懷弱勢議題。

心路基金會每年服務5,000位心智障礙者，從提供成年心智障礙者居住服務的社區家園開始，到現在有0-6歲的早期療育、18歲以上之職業重建、社區支持服務、安老服務等完整的專業支持。而光澤集團所幫助的對象是一群「想工作但能力尚不足」的身心障礙者，來到心路的庇護工場，這裡具備就業學習的環境，每個工作拆分成簡易的步驟，由障礙者分工合作，不僅提升就業技能，也促進自力生活的能力。

光澤集團執行長王朝輝醫師表示：「以往診所內都會購買點心讓消費者享用，偶然看到心路基金會的「心路 • 幸福+工場」有在販售愛心餅乾，覺得在購買點心的同時，可以幫助身心障礙者就業，還能讓我們的員工及消費者關注這件事，一舉數得」。王朝輝醫師也表示，支持心路基金會只是光澤集團回饋社會的小小心意，未來更會透過各種方式善盡企業社會責任。集團認為企業若要永續經營與發展，必須積極關懷與回饋社會，因此致力公益、人文關懷及環保等。王朝輝醫師希冀將企業經營成果回饋大眾，藉由企業公益力量，讓社會更多愛與希望。

光澤醫美集團支持障礙者參與社會。

(中時電子報)