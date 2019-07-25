私菸風暴！針對小英出訪專機免稅菸品銷售事件，華航董事長謝世謙出面說明

私菸案燒4天，華航終於對外說明，但顯然避重就輕。整場記者會，傾全力把焦點放在為什麼超量、為什麼沒做管控，對於最關鍵的「機邊交貨」，也就是為什麼免稅品沒有上飛機，也沒有如實填報單據，卻輕輕帶過，藉此規避走私的法律責任。

整場華航的說明會，顯然有備而來，從陣容來看，除董事長謝世謙外，就是資深副總張揚與總稽核、資訊部及空品單位協理。換言之，華航早就把這場定調在「只談免稅品為什麼會超量」，對於其他更敏感的問題，早就做好輕放的計畫。

這種作法，其實非常聰明，更看得出華航在帶風向。講直接點，透過這樣的記者會，大家只會把焦點放在為什麼超量、過去賣了幾條，然後華航順水推舟，告訴你以後不會再犯這樣的錯誤，然後所有人就忘記了，華航包庇走私的這件事。

於是乎，當有記者問到「走私」這敏感議題，看得出華航高層故做鎮定，先是用機邊交貨來規避違法程序，然後把責任統統推給華膳，都是華膳人員便宜行事，也就是這些便宜行事害了華航，造成這麼大的風波，講白點就是「都給華膳去死」。

講更露骨點，華航已經定調，整件事情華航的責任，就是「賣太多菸了」，而且是因為公部門的要求，華航也很難說不，即便踩到違法的紅線，都情有可原。一夕間華航責任好像沒那麼大了，配合早上華膳總經理請辭，這安排還真到位。

面對這場史上最大私菸走私案，華航高層迄今穩坐泰山，但切割刀已經揮向與私菸案有關的所有相關人員，接下來就看這刀怎麼揮、能否保住「最大咖」的華航董事長謝世謙與資深副總羅雅美，這風向能否帶得成功，很快就有答案。

(中時 )