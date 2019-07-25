劉以豪、郭雪芙。（八大）

劉以豪、郭雪芙。（八大）

郭雪芙劇中穿搭備受討論。（八大）

在台視首播，八大電視與友松共同製作的《我們不能是朋友》中，郭雪芙對男主角劉以豪刻意築起高牆、冷淡回應男主角劉以豪，但她設下的防護罩將在本週破功！隨劇情發展，兩人終於面對彼此、宣洩愛意，激情熱吻滾床單的畫面浪漫唯美。雖然當天排戲時，郭雪芙一度笑場，她透露：「還好跟以豪夠熟，所以拍親熱戲比較不會尷尬。」

郭雪芙也跳出來為自己詮釋的角色解釋：「感情的事情很難說放就放，雖然聽起來很煩人，但這是她（周惟惟）對生活中的不如意，說來自嘲的。」

郭雪芙在劇中因接連不順遂，一時情緒失控，索性在鄉間小路赤腳狂奔紓壓，周邊工作人員驚訝發現郭雪芙跑步速度很快，她則笑說：「應該是因為下坡吧？」郭雪芙自爆運動細胞很差，身邊的朋友也都認定她不會運動，「像我說我去運動，劉以豪就會說：『是做做樣子拍照吧！』」不擅長運動的標籤讓好友質疑她去健身的真實性，常令郭雪芙哭笑不得，真要她舉例拿手的體育強項，郭雪芙笑說：「大概是因為在海邊長大的關係，我覺得我水性還不錯，很會游泳喔！」

郭雪芙劇中穿搭也引發話題，從服裝、鞋子、飾品等都成為網友爭相詢問的焦點，甚至連劇中使用的口紅顏色也因而受到關注，掀起搶購熱潮，足見戲劇的火紅程度。

(中時 )