網友捕獲林鳳嬌。（圖／翻攝自秒拍）

65歲武打巨星成龍和66歲林鳳嬌結婚30多年，上月成龍出新專輯，不僅跟愛妻告白，還懺悔曾為了防林鳳嬌爭產，把存款都存到國外。近日成龍在山西大同忙第五屆成龍國際動作電影周，27日將舉行閉幕式，網友則在當地捕獲林鳳嬌獨自現身，可見她神采奕奕跟著一群友人出遊，身邊未見成龍，疑是私人行程。

相隔17年，成龍上月推出新專輯《我還是成龍》，記者會上他透露在家中地位最低，夫妻倆多年沒吵架，若有人犯錯，自己會第一個道歉，他還請來周杰倫譜曲，以〈謝謝一輩子〉這首歌獻給林鳳嬌的付出，他也透露年輕時不懂事，因身邊有許多兄弟家產被老婆騙走，自己為防林鳳嬌，便將家產匯到國外，令成龍忍不住罵自己「太壞了」。

據《新浪娛樂》報導，昨(24日)有網友直擊林鳳嬌現身山西大同，林鳳嬌戴著墨鏡，穿著藍色花上衣與黑色長褲，在人群中仍十分顯眼、清爽，看來心情不錯，網友則說：「想哭，看到她健健康康的真好」、「你若安好便是晴天」、「還是很美」。

(中時電子報)