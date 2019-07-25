台中市長盧秀燕強調，雖市府爭取中央預算補助不盡如人意，但絕不會懷憂喪志，市府全力以赴、自籌預算，全力辦好台灣燈會、創造台中的光榮。（陳世宗攝）

台中市政府為舉辦2020台灣燈會提出3億5020萬元燈會規畫，並向交通部觀光局申請補助經費1億元；觀光局卻告知僅補助1800萬元；台中市政府25日特召開市政會議，提出台灣燈會預算墊付案金額共3億5020萬元。市長盧秀燕強調，市府必全力以赴會自籌預算，全力辦好台灣燈會創造台中光榮。

觀光旅遊局長林筱淇指出，台中市政府5月30日函文交通部觀光局，就燈會籌辦事項經費申請補助1億元，6月24日立法院交通委員會會同交通部到后里馬場辦理現勘；6月28日始召開審查會議，直到7月24日市府才收到審查意見。

林筱淇說，觀光局僅補助台中市政府1800萬元，補助內容細項包含：花燈競賽研習400萬元、大型活動緊急應變計畫100萬元、導覽指標系統100萬元、外電工程500萬元、電箱美化200萬元、花燈競賽台座施作400萬元以及交通疏運委託規畫計畫100萬元等項目。

台中市議會國民黨團因不滿市府向中央申請1億元補助款，觀光局卻只給1800萬元，另2160萬元由交通部觀光局主責；25日召開記者會抨擊中央不應故意「卡」台中，議員們嗆聲中央不給錢，台中拒辦「台灣燈會」改辦「台中燈會」。

台灣燈辦時程已迫在眉捷，台中市政府趕在25日下午召開市政會議，提出2020台灣燈會預算墊付案，總預算規模3億5020萬元，中央補助款為1800萬元；其餘3億3220萬元為地方配合款；趕在市議會8／2日召開程序委員會，8／7日召開臨時會審議燈會預算。

市長盧秀燕強調，台灣燈會到今年剛好舉辦30年，這是我國年度最重要、也最盛大的節慶活動，就是國家的門面；雖然市府在爭取中央預算補助不盡如人意，不過絕不會懷憂喪志，台中市政府一定全力以赴自籌預算，全力辦好台灣燈會創造台中的光榮。

2020台灣燈會只補助1800萬 中市府自籌預算

(中時 )