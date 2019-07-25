苗栗縣造橋鄉朝陽路旁知名攝影熱點地基掏空，塌陷處進逼車道危及交通安全。（巫靜婷攝）

坍方處目測約2層樓深，下方箱涵水管外露。（巫靜婷攝）

苗栗縣造橋鄉造橋村朝陽路旁草坪是眾多鐵道迷愛好的攝影熱點，每逢5、6月鳳凰花開吸引大批遊客湧入，但經多年雨水沖蝕地基嚴重掏空，凹陷處持續向車道逼近，縣議員廖秀紅接獲鄉民投訴，日前會同縣府、鄉公所等單位現勘，公所表示，將向上申請災損補助盡速修復。

造橋綠池景觀餐廳前方的朝陽路為舊台13甲，10多年前因新省道開通，苗栗工務段將管理維護權移交至鄉公所，近期鄉民發現一旁的攝影熱點竟出現碩大坑洞，不但地基掏空、樹木倒塌，因邊坡坍方藏在地底的水管也外露，距離車道的凹陷處最近更不到1公尺，隨時可能危害交通安全。

會勘過程一度無法釐清責任，廖秀紅不禁質疑相關單位消極作為，鄉民也怒批「若繼續崩塌，發生危險誰要負責？」，造橋鄉長黃天貴表示，由於修復工程需興建擋土牆並將箱涵水管接回再回填土，初步估計要150萬元，這筆工程費公所財政難以負荷，將向上申報災損爭取補助。

針對鄉民質疑縣府踢皮球，會勘單位水保科回應，公所原申報的水土保持災害復建案屬於野溪護岸的修復，與損害現況不符故無法協助辦理；工務處則表示，公路損害屬災損C類，申報災害復舊需轉報公路總局，再由工程會審核，公所提報後工程科將積極進行後續協助。

(中時 )