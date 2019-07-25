2019日本羽球公開賽，台灣男單一哥周天成今天迎戰丹麥選手約根森（Jan O Jorgensen），力拚三局、68分鐘之後以19：21、21：11、19：21落敗，不但止步16強，也中止對約根森的6連勝佳績。

首局周天成採取穩健發力的方式來面對，最多曾以12：3領先多達9分，不過約根森也是相當有經驗，中段靠著一波7：0攻勢17：16超前，並靠著周天成撲殺掛網取得3個局末點，雖然周天成救回2個局點，最終在對手突然加速攻擊下擊球出界，19：21讓出原本有望輕鬆到手的第1局。

儘管第1局遭逆轉，周天成依舊照著自己的節奏對抗，而約根森昨天透過一場三局大戰才擊退中國大陸名將林丹，體力上多少也受到影響，第2局中後段小天靠著約根森一些回球沒能好好掌握，連得8分拉開差距，在握有9個局末點的優勢下21：11追平局數。

現場有台灣球迷欣賞賽事，比賽中可清楚聽到「小天加油！」的助威，不過第3局周天成在7：3領先後，又被約根森連下7分陷入7：10落後，隨後周天成連搶4分，並出現一記爬過網的幸運球，反以11：10再度超前。

第3局技術暫停後換邊再戰，約根森靠著出色的網前小球，不但要回領先，也率先以20：18出現賽末點，雖然周天成追回1分，最後一分在多拍來回後，小天還是無奈舉白旗投降，結束日本公開賽。

周天成和約根森過去交手過11次，小天6勝5敗略勝一籌且正值6連勝，本戰結束後，雙方對戰來到6勝6敗平手。或許上周印尼公開賽連打4場三局激戰才奪冠，本周又連續出賽，讓沒有太多時間休息的小天多少感覺疲憊，今天遭到對手反撲，是個人繼2013年11月香港公開賽之後首度敗給約根森。

(中時電子報)