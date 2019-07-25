北市隨機性侵累犯徐春華今年3月才剛出獄，不到2月又在內湖金龍路爬牆進入住宅，見女屋主穿短褲睡覺，將廚房取得的刀子放在床旁，要求被害女子「不要叫、不要反抗，就不會傷害你」，接續以手指、性器官性侵得逞，士林地院依攜帶凶器侵入住宅強制性交罪累犯，判處有期徒刑10年6月，全案仍可上訴。

55歲的徐春華，30年前就曾被判刑4年3月，又來又犯下妨害性自主、強姦和竊盜等罪，判刑8年6月，出獄又再犯被判刑10年，超過一半的人生都在監獄內渡過，今年3月9日縮短刑期執行完畢出獄，5月初在路邊閒逛，凌晨12點多，見公寓窗戶沒關，爬上去打開紗窗，並在廚房內拿刀，從偷東西變成性侵熟睡女子。

徐用雙手矇住被害女子口鼻，將原本插在臀部的刀子放在床邊，威脅女子不要反抗，只要配合就不會被傷害，女子遭性侵後，立刻向隔壁間室友求助並一同驗傷報案。

法院確定女子身上採集的DNA，刀子上的跡證物品，確定徐犯下此案，而他自己也坦承犯案。合議庭認為，被告出獄馬上再度犯案，手法都是隨機侵入陌生女子家中，顯見徐對於刑罰的適應能力極差，危害婦女人身安全，有長期與社會隔離的必要，判處有期徒刑10年半。

(中時 )