台灣詐騙集團猖獗，竹東婦女防火宣導隊出勤宣導時，常被質疑「妳們會是詐騙集團嗎？還是要推銷東西？」而吃閉門羹。分隊長林原香說，僅管常被拒於門外，但婦宣姊妹還是逐里到大樓及巷弄，苦口婆心宣導防火常識 ，防患未然。

新竹縣為降低火災發生率，13鄉鎮市共成立15個防火宣導分隊，協助當地消防分隊辦理防火、防災和演習等宣導任務，目前共有400位姊妹投入，每月實施社區及家戶防火訪視工作，重要節慶也協助實施擴大防火宣導。

林原香說，最近出勤宣導重點是，為弱勢家庭安裝住宅用火災警報器，若不慎發生火警，可將災害減到最低。婦宣隊除被質疑是詐騙集團還是做直銷外，也遇到不方便開門等情形，但還是不厭其煩宣導相關防火知識，希望能防患火災於未然。

消防局表示，該警報器可到消防安全器材或居家修繕賣場購買，在購買前注意產品要貼有內政部消防署個別認可合格標示。

消防局統計，自1999年起至2018年為止，婦女防火宣導隊進行家戶訪視多達3萬4200戶，視觸及人數高達10萬2600人次，縣內火災發生件數明顯下降，除了消防器材更新外，婦宣姊妹投入防火宣導亦功不可沒。

(中時 )