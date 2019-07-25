鑫磊水泥公司桶槽破損液體外洩汙染海水川溪，環保局清出4千立方米汙泥。（羅浚濱翻攝）

新竹市鑫磊水泥製品公司，去年底發生桶槽破損液體外洩汙染海水川溪，造成大量魚群暴斃事件，新竹地檢署偵查終結依刑法過失流放毒物罪嫌，將鑫磊負責人陳建瑋提起公訴。

這件汙染事件發生在去年12月16日，新竹市環保局重罰業者250萬元，從海水川溪打撈出80公斤死魚，回收40噸受汙染水源，清出4千立方米汙泥。

環保局第一時間採樣送工研院綠環所檢驗，報告顯示廠商桶槽外洩液體含有水汙法公告的有害物質「酚類」，部分地區水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量也超過放流水標準。

檢方偵辦發現，鑫磊負責人陳建瑋，本應注意國精化學公司（涉違反廢清法另案偵辦）所生產廢棄液（D-1504）等物具有毒性、危險性，濃度足以影響人體健康及環境，應經核准登記收集、處理單元、流程，應妥善存放，否則將污染河川，致生公共危險。

檢方認陳建瑋未注意存放廢液的桶槽完整性，將上述廢液放置於公司後方2個40噸圓形FRP有破損之桶槽內，因而溢流到排水溝流至廠區旁的海水川溪，使溪水受污染呈紅色，造成溪內魚群大量死亡。

廠內桶槽洩漏處不明液體，經檢測結果PH值11.2、導電度3.8，廠外排放不明液體PH值10.2、導電度8.26，且含水汙法定義的有害健康物質苯酚、鄰苯二甲酸二、酯等物，經生物毒性試驗，魚群死亡確為該不明液體所造成。

負責人陳建瑋在偵查時坦承犯行，檢方依刑法過失流放毒物罪嫌提起公訴。

(中時 )