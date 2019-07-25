苗栗泰安斯瓦細格公墓納骨牆預計10月底完工，採景觀公園化設計，彰顯生命永恆價值。（營造單位提供）

新建的納骨牆區採低量體及綠建築方式興建，提供空間讓各宗教祭拜活動使用。（營造單位提供）

苗栗縣泰安鄉錦水村斯瓦細格公墓面臨嚴重飽和、葬地不敷使用情形，因缺乏有效管理，景觀及設施凌亂不堪，鄉民殷切盼望增設新納骨設施，以解殯葬需求，經鄉長劉美蘭與民意代表奔走，終於與龍山部落達成公墓變更協議，將新建建鄉以來首座「公墓納骨牆」設施。

公墓納骨牆興建經費共2300多萬，公所自籌891萬，其餘由縣府向內政部爭取補助辦理，預計設置2016個骨灰櫃、90個骨骸櫃供鄉民使用，基於風土民情考量，規畫以單一空間呈現，提供各宗教祭拜活動使用，設計亮點跳脫「樓塔式」建築概念，改採低量體牆面及綠建築方式興建。

納骨牆25日進行開工暨動土儀式，由副縣長鄧桂菊、鄉長劉美蘭等地方仕紳手持金鏟替工程祈福，泰安鄉公所指出，園區占地約1740平方公尺，為破除民眾對靈骨塔（樓）的刻板印象，針對設備及數位空間設計導入多元自然葬法，納骨牆旁建有休憩設施，走入公墓不再陰森沉重。

劉美蘭指出，納骨牆區經景觀公園化後，不僅改變族人對傳統土葬的觀念，更立下鄉民慎終追遠祭祖的新里程碑，設施預計於10月底完工啟用，富原民特色的牆區與山景相互輝映，彰顯生命永恆價值並兼顧環境綠美化功能，定能成為鄉民託付先人長眠的安心居所。

(中時 )