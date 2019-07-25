68歲法國籍古吉保先生來台23年，是國籍法修法後，北高雄地區「有殊勳於中華民國」免放棄原屬國籍，歸化中華民國國籍第1人。

古吉保是專業海軍工程師，1996年法國政府派駐台灣，協助我方艦艇技術轉移及保固工程，負責後勤支援並代表法國政府與我國進行各項技術協商交流，對於技術人員培訓及艦艇順利移交功不可沒。

任務結束後，古吉保繼續留在台灣貢獻所學，在高雄市法國文化協會協助外語及文化教學，曾到中山大學擔任法語助教得到師生肯定，也到屏東縣內埔國中教授英文，提升偏遠地區學生英文程度及國際文化知識，更從2011年起參與高雄市第1社區大學夜間英文教學，推廣外國文學及文化交流，深獲好評。

拿到身分證，古吉保表示，他早已認定台灣是他生命中的第2故鄉，克服一切語言障礙，想要在台灣落地生根，感謝內政部移民署高雄市第二服務站主任陳盈智及高雄市梓官戶政事務所大力幫忙，讓他成為真正的台灣人，他會繼續投入所學回饋社會。

(旺報 )