立委黃國昌25日舉行記者會痛批華航董事長謝世謙說謊，從頭到尾推諉塞責避重就輕。（圖文／姚志平）

華航總統專機捲入私菸案，董事長謝世謙25日召開記者會說明，對於此事造成社會紛擾，致上最大的歉意。（圖文／王英豪）

國安局人員走私免稅菸案第4天，華航今天下午首度由董事長謝世謙與資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信出面說明，會後黃國昌對於謝世謙說法大感不滿，隨即舉行記者會痛批謝世謙從頭到尾避重就輕，神隱那麼多天出來開了不起負責記者會，內容完全無法苟同，並質問交通部長林佳龍滿意謝世謙記者會說明內容嗎？

針對謝世謙稱是境外完成交易，沒有後台打單問題，黃國昌說，謝說法是在唬外行人，至今還在說謊，完全用航空業想法，因為上機過卡就認定是境外完成交易，完全迴避系統後台打單事實。

黃國昌表示，華航免稅品庫存量管控系統，上面有明確的日期，先前記者會就曾公開，無法相信華航還能繼續說謊；至於為什麼華航強調境外完成交易，很清楚是避重就輕，華航等到訂單才備料，事實擺在眼前，竟然還想要混、隱瞞事實，聽到華航回答實在受不了。

有關菸品訂購在運輸上櫃過程是由一般承辦人員負責，黃國昌說，華航高層這樣說心都涼一半，這是什麼高層，出事都推給基層，一般承辦人員若沒有高層授權可以做這些事情嗎？林佳龍聽得下去嗎？

黃國昌表示，最關鍵的是原本該上飛機沒上飛機共分為3批，一批是以國安人員名義訂的9200條免稅菸，另外兩批貨請問在哪裡？華航至今不敢面對，連他昨天親自去關務署台北關也找不到，令人質疑的是，關鍵證物的2批貨當天執行查扣搜索沒扣到，請問不見的2批貨到底流到哪裡。

黃國昌怒罵華航身為國家運輸公司，怎麼可以把責任推得一乾二淨，令人嘆為觀止，華航協助走私免稅品，華航怎麼可能不知道，在知情下還這樣做，不是共犯什麼是共犯，但行政懲處超過立委權責，請林佳龍部長自己決定

(中時 )