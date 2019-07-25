竹崎地區農會25日舉辦酪梨評鑑，評審現場試吃，針對外觀、果肉色澤、風味及水分含量評分。（張亦惠攝）

竹崎鄉農會25日舉辦酪梨評鑑比賽，今年不限品種，共有42組報名參賽。冠軍由黃振祥奪得，亞軍則由沈世政及蕭榮俊拿下。其中黃振祥及蕭榮俊參賽的都是現在盛產的竹崎早，沈世政則拿台農2號（綠金）參賽，但因綠金是沈世政試種的品種僅種1顆，若要上市販售還要幾年的時間。

竹崎地區農會總幹事林孟怡表示，吃酪梨的民眾越來越多，農民也對這個產業越來越有想法，種植成果也有目共睹，目前竹崎地區酪梨栽種面積約為80公頃，品種有竹崎早生（章安）、黑美人、紅心圍、嘉選三號、麻豆二號、十月紅、厚兒、秋可等，產期從7月至1月。

昨日上午由4位專家針對外觀、果肉色澤風味及水分含量現場試吃評分，獲得第二名的沈世政以「綠金」參賽，沈世政說，3年前在賣果樹的地方買回家試種，今年恰好不限品種可參賽於是交由評審品評，沈說，綠金的果粒較小，受市場歡迎，加上口感綿密細緻，是相當值得得推廣的品種，目前仍在申請品種授權中，若要上市販售，還需要幾年的時間。

另一名第二名得主蕭榮俊則是自郵局退休，3年前開始管理父親的果園，後加入酪梨產銷班第49班，從中學習農友的經驗加上農試所的知識，學用合一，專心管理1棵果樹，蕭榮俊笑說，今年這棵酪梨樹共結了46顆果實，取其中24棵參賽，得獎很開心，這幾年來有了進步。

評審則表示，今年整體表現比去年進步很多，且竹崎農民將各品種的特性都種出來，不僅口感軟Q甚至有部分還會甜，顯見農民對種酪梨下的苦工及用心。

(中時 )