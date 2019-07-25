楊子儀劇中對吳怡霈告白。（三立）

楊子儀劇中對吳怡霈告白。（三立）

吳怡霈在她首挑大梁的《天之蕉子》把螢幕初吻獻給楊子儀！吳怡霈笑說其實在拍這場吻戲時大家還不太熟，加上劇情不是很粉紅泡泡，所以在拍前怪怪的，甚至有些尷尬，她說：「這可是我螢幕初吻！親完全身僵硬，馮凱導演笑說我手好像殭屍。」

上週催淚劇情讓收視攀至2.95，除了劇情扣人心弦，男女主角楊子儀、吳怡霈的好演技也被觀眾稱讚，本週兩人將展開戲中首次初吻，劇情描寫吳怡霈飾演的秀蓮為了救志鴻(楊子儀飾)而被砸傷頭，志鴻偷偷至醫院探視，兩人誤會冰釋後，志鴻向秀蓮告白，並說出：「沒你我會死！」後竟大膽的親下去。

楊子儀表示，因為知道會有吻戲，平時就會觀察一下吳怡霈的嘴唇，當時心想「這女人的脣一定與我不合！」而且這突然一吻，當下很怕用撞的親下去，會把吳怡霈的牙齒撞噴掉，因為當時吳怡霈才在摔車撞飛牙齒後剛補好牙而已。所幸後來吻戲安全過關，他也意外發現：「吳怡霈的脣不錯耶！」

雖然初吻安全過關，但吳怡霈先自己爆料另一件吻戲糗事，因為楊子儀一直拿這件事威脅她，原來之後還有拍一場床戲，她說：「是我人生中失敗的污點！」當時導演想說先試戲，就要兩人對一次戲，結果她因為太緊張竟沒搞清楚就親下去，當下親完就知錯了，楊子儀還一直念：「妳這樣很丟臉耶！」

楊子儀在劇中告白說出「沒你我會死」，吳怡霈笑說這輩子還沒收過這種告白台詞，以前一定會覺得很噁又太肉麻，後來想想，那個年代可能會這樣說，因為太重視對方，但如果真實生活中聽到這告白一定會嚇死，會覺得對方是不是太認真了。不過吳怡霈也認為，這種話要看誰說，「對的人」說什麼永遠都對，不對的人她就會打槍。

劇中的楊子儀告白很直接，私下的他被問及最擅長用的告白話為何？沒想到他竟立馬列出一長串「喜歡妳的撒嬌」、「我真的很喜歡妳」、「喜歡妳的耍賴」、「喜歡妳的好多好多」、「很不費力卻很真實，這是從來沒有過的」，果然不負「撩妹王」封號。

(中時 )