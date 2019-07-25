根據衛福部統計，台灣每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏表示，根據調查，全台35歲以上成人中，約有180萬人為B型肝炎帶原者，C型肝炎帶原者約65至70萬人。為了鼓勵民眾重視肝病篩檢，台灣肝病醫療策進會推動「全民回肝篩檢計畫」，以實際「行動」投入肝炎防治，提供國人B、C肝病毒量檢測活動，希望揪出更多潛在帶原者並積極接受治療。

高嘉宏指出，B 肝病毒具有高度傳染性，台灣的B型肝炎約有一半是經由母子「垂直傳染」。自1986年起，國內全面實施嬰幼兒B型肝炎預防接種計畫，6歲以下兒童帶原率已由實施前的10.5％降至0.8％以下，而孕婦之表面抗原與e抗原陽性率亦逐年下降，原本分別自17.5％與7％，至2018年下降至5％與1％以下。

林口長庚肝臟科主任許朝偉指出，在180萬B型肝炎帶原中，仍有近40％的患者不清楚自己感染而錯失治療，其中應治療的患者有40％，但仍有患者尚未接受治療，若要遏止B型肝炎持續存在，關鍵還是在於持續提高篩檢率與治療率。

高嘉宏表示，慢性B型肝炎口服類核苷酸抗病毒藥物治療上市至今已12年，守護許多肝病患者，根據國外研究顯示，針對慢性B肝患者，10年長期使用口服類核苷酸抗病毒藥物，能有效抑制病毒跟肝功能指數；且肝硬化患者長期使用口服類核苷酸抗病毒藥物治療，可降低60％以上的肝癌發生率，整體肝炎死亡率也有明顯下降。

縱使目前B肝仍無法如同C肝般根除，但正確與安全的用藥能有效降低整體肝炎死亡率，許朝偉進一步指出，隨著年齡的增長，B型肝炎患者身體各組織功能逐漸衰退，腎代謝能力亦逐漸下降，特別是B肝患者肝臟多少有點纖維化，更應謹慎選擇不影響腎功能的口服類核苷酸抗病毒藥物治療，減少腎臟的負擔，此外，B型肝炎為肝癌的高危險群，一定要規律追蹤，每半年抽血、照超音波檢查，才能盡早揪出肝癌而提早治療。

今年「全民回肝計畫」持續進行中，凡30歲以上，未接受B肝抗病毒治療、表面抗原HBsAg為陽性的B型肝炎帶原者，以及三個月內肝功能指數(ALT)大於80 U／L，即可進一步免費參加B肝病毒量檢測；另外，C型肝炎帶原者只要符合C肝抗體為陽性，以及肝功能指數ALT大於40 U／L，即可免費參加C肝病毒量、基因型及病毒突變檢測。

(中時 )