香港特首林鄭月娥管治團隊及警方處理元朗白衣人西鐵站打人事件的處理手法，除引發朝野爭議外，更在港政內部造成分歧。繼消防、海關、入境處及懲教署等人員公開質疑警方失職後，24日晚再有數百名行政主任（Executive Officer)發表匿名聯署聲明，譴責特首與警方處理修例風波及白衣人暴力事件的手法。而港府負責治安的5大紀律部隊首長則聯合發表聲明譴責抗議群眾引發連串暴力行為，指其破壞社會秩序、威脅市民安全。

據港媒《香港01》報導，目前港府共有約3500名行政主任，而這次參與聯署的行政主任有400人，比例佔逾一成。該職位多被視為政府內部的中層行政骨幹。這次發表附有委任證的聲明中還有逾400張顯示來自不同政府部門的行政主任員工證，員工名字全部被寫上對政府高層及警隊不滿字句或請願字句的字條遮蓋。

該聲明首先批評特首林鄭及問責官員對民意置若罔聞，7月21日晚又發生白衣人以「保家衛族」為藉口，公然在元朗進行無差別打人事件，而林鄭和警務處處長盧偉聰翌日的記者會，表現毫無承擔。此外也批評部分警務人員對抗議群眾的執法態度及行為，包括以槍火射向示威者頭部、以亂棍狠打手無寸鐵的市民、以及對眼前手持攻擊性武器的白衣人採取放任態度等，不僅未盡保護市民之責，「更有勾結暴徒之嫌，嚴重失職及違反專業操守」。因此聲明要求特首回應「廣大市民提出的5大訴求」，尤其是正式撤回修例及成立獨立調查委員會。

與此同時，香港5大紀律部隊首長：入境事務處處長曾國衞、海關關長鄧以海、消防處處長李建日、懲教署署長胡英明及政府飛行服務隊總監陳志培，則罕見地發表聯合聲明，指出就近日發生的連串暴力行為，已嚴重破壞社會秩序，威脅市民安全，會予以嚴厲譴責，「作為香港特別行政區的紀律部隊，我們一直維護香港法治，致力維持香港繁榮穩定及安全」。

報導指出，聲明指各紀律部隊堅定不移支持行政長官及特區政府依法有效施政，維護香港法治。不過，這次發表聲明的紀律部隊首長並沒有包括先前備受批評的警務處處長盧偉聰，聲明內容亦沒有提及力撐警方。

(中時電子報)