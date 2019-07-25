針對總統專機私菸案，擔任台灣觀光協會會長的華膳空廚董事長葉菊蘭今日在美食展記者會受訪表示，華膳除作空中餐並接受委託提供物流倉儲服務，此次私菸案華膳「自主管理確有疏失」、「該負責就負責」。葉菊蘭並表示，華膳後續坦然面對所有調查。

國安局私菸案，9,200條菸品全都放在華膳空廚保稅倉庫內，引起外界側目。對於「華航菸品自2016年11月起就開始放在華膳免稅倉庫」一事，葉菊蘭表示自己並不知情，但她表示，面對所有事情都會坦然面對所有調查。

針對總統專機免稅菸事件，華膳空廚亦發聲明指出，華膳空廚機供品中心位於機場管制區內，主要業務為機上用品與免稅品倉儲管理及其裝配與機上運補作業。所有進出貨及裝配方式皆依據航空公司標準進行，免稅品裝載作業皆須符合相關規定並執行各項申報作業。

華膳表示，華膳空廚機供品中心為倉儲物流中心，本身並非貨主，所有進貨、理貨及出貨皆須依貨主單據執行。而本次事件經華膳內部調查後發現，在接到香菸將於回程取貨之指示時，僅調整現場作業而未同步更正免稅品上機清表只註記到站取貨，此雖為例年來專機作業的權宜措施，但非正常保稅品作業程序。

華膳表示，對於作業疏失，華膳空廚已立即進行檢討改進，以確保所有作業皆符合法規及客戶要求。同時本公司將全力配合調查。

(工商 )