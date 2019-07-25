58歲王小姐，日前在家看電視，突然感到暈眩和噁心嘔吐感，接著人就迷迷糊糊失去意識，家人緊急將她送到台中榮民總醫院救治，經檢查是腦幹中風，醫院除先插管保護呼吸道，並啟動院內「中風小組」，將婦人動脈血塊取出，意識恢復清楚。

台中榮民總醫院結合了神經醫學中心、急診部、放射線部、麻醉部，成立動脈取栓團隊，相較於過往對於急性缺血性中風患者，進行靜脈血栓溶解劑，讓藥物將血栓溶化，動脈內取栓治療是對患者顱內大動脈阻塞「1次打通」將血塊取出。

台中榮總神經內科主任陳柏霖醫師表示，電腦斷層血管攝影及灌流檢查完成後，在影像學上看來，王姓婦人當時是腦幹基底動脈的阻塞，因NIHSS分數實在太高，患者也無法使用靜脈溶栓進行治療，經家屬同意，決定使用動脈取栓治療方式進行。

醫師指出，腦幹是人體中樞，控制呼吸、心跳和血壓，腦幹中風有聲音沙啞、吞嚥困難及平衡障礙行走困難等症狀，最明顯是兩側瞳孔不等大及眼震，患者張眼時噁心感加劇；缺血性腦幹中風，因血栓堵塞在給大腦供血的血管中所引起的中風。

(中時 )