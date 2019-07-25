附近民眾獲悉爭取多年的延駛案得到解決，指著公車站牌露出開心的笑容。（陳世宗翻攝）

台中西屯區福雅路近年來發展快速，加上鄰近中科工業園區，周邊住宅商圈林立人口密集，對於公車需求量大增，但班次最頻繁密集的統聯77號公車，卻只開設到林厝里福雅路上的三角埔站，造成長者、學生與上班族須要走上一大段路才能搭乘，十分不便，3年來曾陳情卻毫無下文；立法委員張廖萬堅接獲民眾陳情，25日便邀集交通局與統聯客運及附近住戶一同現場會勘解決，經會商初步結論，延駛案可望9月上路。

廖萬堅表示，他接獲民眾陳情後，立馬安排會勘並親自到場解決問題；民眾紛紛向反映搭車的不便利性，希望能讓公車延駛方便大量使用者的搭乘。經現場與統聯客運副主任蔣敏中、市府交通局硏商後，終於獲得允諾；統聯客運將在安全的考量之下，盡速規畫延駛案並送台中市政府市區汽車客運審議委員會，統聯77號公車預計9月份就可以順利延駛，嘉惠林厝的老弱婦孺、學生及上班族的便利。

市議員林祈烽說，許多民眾向他反映77號公車站牌距離太遠，許多長輩走到三角埔站實屬吃力，體力也不堪負荷，學生與上班族更時常在追公車，對於使用者來說真的是一大困擾，3年來民眾陳情多次過卻沒有結論，困擾在地民眾，目前能夠成功解決順利推動延駛案，還給鄉親遲來的正義。

統聯客運副主任蔣敏中說，延駛案最主要是考量到公車迴轉安全性，經各界仔細研商後，終於獲得共識，統聯將配合地方需求實施延駛作業；下月將送交台中市政府市區汽車客運審議委員會，如獲順利通過預計9月份就能順利上路，將能讓公車安全迴轉民眾也能在搭乘上更加方便。

(中時 )