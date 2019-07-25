民政局局長曹桓榮與觀光局副局長邱俊龍一同趣味體驗獨木舟。（柯宗緯翻攝）

民政局局長曹桓榮與觀光局副局長邱俊龍邀請民眾8月參加愛河水漾嘉年華，順便吃冰消暑一夏。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局今天宣布，「2019寶島仲夏節-愛河水漾嘉年華」將於8月3日至8月11日，每周六、日及七夕情人節，於愛河畔舉辦，特別在愛河河面設置水上舞台，邀請金曲歌手、知名樂團及藝人接力表演，還有精采絕倫的熱舞大賽及七夕特別企劃，炎炎夏日來高雄玩水消暑，吃喝玩樂一網打盡。

「2019寶島仲夏節-愛河水漾嘉年華」以水域、音樂、美食及愛情為元素，規劃有：搖滾樂團接力演出和舞林盟主爭霸賽的「愛河仲夏樂舞祭」。

情人攜手挑戰體能的「愛河等『侶』來挑戰」；共度浪漫音樂野餐晚宴的「七夕愛情嘉年華」；以及免費體驗水上運動的「水域遊憩活動」。此外，集結餐車、啤酒、冰品及美食文創攤位的「愛河仲夏沁涼市集」，更是吃貨文青的最愛。

觀光局副局長邱俊龍表示，高雄是一個充滿愛的城市，今年愛河水漾嘉年華，8月3日當天邀請金曲歌手孫盛希開場，透過音樂傳遞高雄的熱情；8月7日七夕當天則有幸福歌姬梁文音、創作歌手魏如昀及王大文等超人氣歌手陪大家星光野餐，歡迎民眾來現場感受愛河魅力。

邱副局長也特別感謝民政局協助，擴大辦理七夕情人節活動，現場設置了四大主題「遇見-戀愛-結婚-家庭」愛情裝置藝術於愛河河畔，供民眾拍照留念。

夏日除了玩水行程外，更不能錯過琳瑯滿目的冰品，延續高雄十大奇冰風潮，為了讓遊客可以按圖索驥品嚐更多高雄特色冰品，網羅逾60間特色冰品店家，推出「冰與我之歌」沁涼手札，絕對要讓遊客在高雄留下最清涼的夏日回憶。

另觀光局也表示，為期一個月的旗津黑沙玩藝節，也將於本周六以刺激的沙灘排球競賽、絢麗的LED螢光趴，搭配DJ音樂熱鬧氣氛為沙雕活動畫上句點，目前已約有60萬人次到訪，還沒來看沙雕的民眾，倒數3天，保握機會。

而接續的愛河水漾嘉年華，也將再帶大家體驗不一樣的水高雄，目前「水域遊憩活動」及「愛河等『侶』來挑戰」均已秒殺額滿，「愛河熱舞大賽」則持續受理報名中，歡迎3人以上組隊參賽，一起締造愛河畔的舞林傳說！更多報名及活動資訊請上高雄旅遊網(https：／／khh.travel／)或愛河水漾嘉年華活動官網(http：／／2019loveriver.tw／)查詢。

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